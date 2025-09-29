POL-BOR: Erstmeldung - Gronau-Epe: Verkehrsunfall auf der Ahauser Straße
Vennstraße
Gronau-Epe (ots)
In Gronau Epe ist es auf der Ahauser Straße Ecke Vennstraße zu einem Verkehrs-unfall gekommen. Die Unfallstelle ist aktuell im Bereich der Ahauser Straße zwi-schen den Einmündungen Parkweg und Helenenstraße und im Bereich der Venn-straße in Richtung Ahauser Straße gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet. (jvr)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell