POL-BOR: Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf der Schöppinger Straße
Ahaus (ots)
Auf der Schöppinger Straße (L570) in Ahaus ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Polizei und Rettungskräfte befinden sich aktuell im Einsatz. Die L570 wird in Höhe der K61 und L574 in beiden Richtungen gesperrt. Es wird nachberichtet.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Leitstelle
Kersken
Telefon: 02861-900 4200
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell