POL-BOR: Erstmeldung - schwerer Verkehrsunfall auf der Schöppinger Straße

Gronau-Epe (ots) - In Gronau Epe ist es auf der Ahauser Straße Ecke Vennstraße zu einem Verkehrs-unfall gekommen. Die Unfallstelle ist aktuell im Bereich der Ahauser Straße zwi-schen den Einmündungen Parkweg und Helenenstraße und im Bereich der Venn-straße in Richtung Ahauser Straße gesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet. ...

