LPI-SHL: Teure Besorgungsfahrt der Sonntagsbrötchen

Meiningen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Ortsteil Dreißigacker, Berkeser Straße, ein 68- jähriger Fahrzeugführer angehalten, welcher sich nach dem Einkauf der Sonntagsbrötchen mit seinem Pkw auf dem Nachhauseweg befand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert, welcher über dem gesetzlich zulässigem Grenzwert lag. Eine in der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen durchgeführte gerichtsfeste Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,37 mg/l, was 0,74 Promille entspricht. Den Fahrzeugführer erwarten nun mindestens 500 Euro Bußgeld sowie einen Monat Fahrverbot nach dem Straßenverkehrsgesetz. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass Restalkohol welcher sich nach übermäßigem Alkoholkonsum am Vorabend noch des öfteren im Körper befindet, nicht zu unterschätzen ist.

