LPI-SHL: Erneut ohne Fahrerlaubnis
Steinbach-Hallenberg (ots)
Zum wiederholten Mal stellten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl Sonntagmorgen einen 32-Jährigen in seinem Auto fahrend in Steinbach-Hallenberg fest, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der daraufhin über die Staatsanwaltschaft Meiningen verständigte Richter ordnete die Einziehung des Fahrzeuges an, welches anschließend abgeschleppt wurde. Den Autofahrer erwartet eine erneute Anzeige.
