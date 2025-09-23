Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Körperverletzung im Stadtpark

Zeven (ots)

Zeven. Am Montag kam es gegen 16:15 Uhr im Stadtpark zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 36-jährigen Mannes. Im Rahmen der Auseinandersetzung ist das Opfer von drei oder vier unbekannten Personen angegriffen und zu Boden gebracht worden. Auf dem Boden liegend wurde dann auf das Opfer eingetreten, sodass es eine Kopfplatzwunde erlitt. Die Hintergründe der Tat sind aktuell nicht bekannt und Gegenstad der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Zeven unter 04281 9592 0 zu melden.

