Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Schwerer Verkehrsunfall - 28-Jähriger tödlich verletzt, drei Mitfahrerinnen schwer verletzt++

Rotenburg (ots)

Steddorf - Am Freitagabend kam es auf der Landesstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Stade tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 17:30 Uhr mit seinem Pkw die L124 aus Wangersen kommend in Fahrtrichtung Steddorf. Im Fahrzeug befanden sich drei Mitfahrerinnen im Alter von 32, 16 und 10 Jahren, die ebenfalls im Landkreis Stade wohnen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer lenkte dagegen, verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass dieses nach links von der Fahrbahn geriet. Im Seitenraum prallte der Pkw gegen einen Mast für Netzkabel, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand.

Der 28-Jährige wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seine drei Mitfahrerinnen erlitten teils schwere Verletzungen. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Im Einsatz waren zwei Rettungshubschrauber, vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie mehrere Kräfte der Feuerwehr und der Polizei.

Am Fahrzeug, dem Mast sowie am betroffenen Ackerland entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei Zeven hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell