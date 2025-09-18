Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach Unfallflucht in Bremervörde, Heeslingen und Zeven gesucht ++ Roller auf dem Gelände der EVB gefunden: Wer kennt den Eigentümer? ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen nach Unfallflucht am Bremervörder Rathausmarkt gesucht ++

Bremervörde. Am 16.09.2025, zwischen 10:30 Uhr und 13:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Rathausmarkt zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dunklen 3er BMW.

Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter Tel. 04761-74890 entgegen.

++ Zeugen nach Unfallflucht in Heeslingen gesucht ++

Heeslingen. Am 17.09.2025, gegen 15:20 Uhr, wollte ein noch unbekannter Autofahrer nach rechts auf die Kreisstraße (kommend vom Am Stimmbeck) einbiegen und übersah dabei einen Radfahrer auf dem Radweg. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und sein Fahrrad beschädigt wurde. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen handeln. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zeven unter Tel. 04281-95920.

++ Zeugen nach Unfallflucht in Zeven gesucht ++

Zeven. In der Zeit vom 16.09.2025, ca. 16:30 Uhr, bis 17.09.2025, ca. 08:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz in der Meyserstraße (gegenüber dem Haupteingang des Hotel Paulsen) ein dunkler Citroën C5 beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter Tel. 04281-95920 zu melden.

++ Roller auf dem Gelände der EVB gefunden: Wer kennt den Eigentümer? ++

Zeven. Am 17.09.2025, gegen 13:10 Uhr, wurde der Polizei Zeven ein blauer 125er Roller gemeldet, der auf dem Gelände der EVB abgestellt war. Das Fahrzeug war ausgeschlachtet, das Schloss aufgebohrt und zuvor weiß lackiert, bevor es mit blauer Farbe übersprüht wurde. Zudem wurden Identifikationsmerkmale entfernt.

Die Polizei Zeven bittet um Hinweise zum Roller oder dessen Eigentümer unter Tel. 04281-95920. Ein Foto des Rollers befindet sich in der digitalen Pressemappe.

