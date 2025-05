Polizei Wuppertal

POL-W: W - Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 06.05.2025, gegen 11:35 Uhr, kam es auf der Blombachstraße zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers (68). Der 68-jährige Fahrradfahrer fuhr die Scheidtstraße in Richtung Blombachstraße. Als er nach rechts in diese abbog, verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Im Zuge des Sturzes erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

