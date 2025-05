Polizei Wuppertal

POL-W: SG - VW fährt in Fensterfront

Wuppertal (ots)

Am 05.05.2025, gegen 09:10 Uhr, kam es auf der Kreuzung Wuppertaler Straße und Nümmener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Mann war mit seinem VW Bulli auf der Wuppertaler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er - vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls - die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach bisherigen Erkenntnissen ungebremst in die Glasfront eines Ladenlokals fuhr. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 35.000 Euro.

