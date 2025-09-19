Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Massiver Ast kracht während der Fahrt in Windschutzscheibe ++ Mit 2,06 Promille in Scheeßel gestoppt ++ Frau mit 2,41 Promille in Ahausen gestoppt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Massiver Ast kracht während der Fahrt in Windschutzscheibe ++

Rotenburg/B 71. Am Donnerstagmorgen (18.09.2025), gegen 08:50 Uhr, kam es auf der B 71 in Fahrtrichtung Rotenburg zu einem ungewöhnlichen Unfall. Ein massiver Ast riss von einem Straßenbaum ab und krachte unmittelbar in die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Mercedes. Die Scheibe zertrümmerte fast vollständig, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der 71-jährige Fahrer und seine 69-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

++ Mit 2,06 Promille in Scheeßel gestoppt ++

Scheeßel. Beamte der Polizei Rotenburg kontrollierten am Donnerstagabend, gegen 19:25 Uhr, einen 57-jährigen Mann in einem Kleintransporter auf einem Parkplatz in der Bremer Straße. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Anzeichen für eine Beeinflussung durch Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,06 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

++ Frau mit 2,41 Promille in Ahausen gestoppt ++

Ahausen. Am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Hauptstraße eine 47-jährige Frau am Steuer eines Ford. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten: Die Frau pustete 2,41 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

