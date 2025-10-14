PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0683 --Straßenräuber verletzt Passanten--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Ring Zeit: 14.10.25, 5 Uhr

Ein Straßenräuber verletzte am frühen Dienstagmorgen in Walle einen 60 Jahre alten Passanten schwer am Kopf und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 60-Jährige ging mit seinem 16-jährigen Sohn gegen 5 Uhr die Straße Waller Ring entlang, als sie von einem Unbekannten angesprochen und mit einem Metallgegenstand bedroht wurden. Der Mann verlangte die Herausgabe von Bargeld. Vater und Sohn versuchten zu flüchten, der 60 Jahre alte Bremer konnte aber vom Räuber gestoppt und mehrfach mit dem bisher noch unbekannten Gegenstand attackiert werden. Nachdem der Angreifer Geld ausgehändigt bekam, flüchtete er. Der Vater wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Räuber wurde als etwa 190 bis 195 Zentimeter groß, kräftig und 25 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkle Haare, einen dunklen Teint und war dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 11:23

    POL-HB: Nr.: 0682 --Zeugen nach Bränden im Bremer Osten gesucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, Ellernerbrok-Schevemoor, Graubündener Straße/Sankt-Moritz-Straße Zeit: 13.10.25, 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr Am Montagabend brannte es im Stadtteil Osterholz dreimal innerhalb kurzer Zeit. Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Zunächst meldete eine Anwohnerin gegen 21 Uhr ein brennendes Dixi-Klo in der Graubündener Straße. Etwa zwanzig Minuten später brannte eine Mülltonne in der ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:53

    POL-HB: Nr.: 0680 --Spuren im Sand - Polizei stellt flüchtigen Intensivtäter--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Landrat-Christians-Straße Zeit: 12.10.25, 15 Uhr Dank eines aufmerksamen Zeugen und Spuren im Sand gelang Einsatzkräften der Bremer Polizei am Sonntagnachmittag die vorläufige Festnahme eines 16-jährigen Intensivtäters. Der Jugendliche hatte zuvor versucht, eine 82 Jahre alte Frau in einer Bankfiliale in ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:42

    POL-HB: Nr.: 0679 --Polizei Bremen sucht Zeugen nach Einbruchsserie in Mitte und Schwachhausen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte/Schwachhausen, OT Ostertor/Radio Bremen, Wulwesstraße/Beim Steinernen Kreuz/ Kirchbachstraße/Schwachhauser Heersrtraße Zeit: 12.10.2025, 04:30 Uhr - 06:35 Uhr In der Nacht zu Sonntag schlugen Unbekannte in den Stadtteilen Mitte und Schwachhausen mehrere Schaufenster von diversen Geschäften ein. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren