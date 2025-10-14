Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0683 --Straßenräuber verletzt Passanten--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Ring Zeit: 14.10.25, 5 Uhr

Ein Straßenräuber verletzte am frühen Dienstagmorgen in Walle einen 60 Jahre alten Passanten schwer am Kopf und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 60-Jährige ging mit seinem 16-jährigen Sohn gegen 5 Uhr die Straße Waller Ring entlang, als sie von einem Unbekannten angesprochen und mit einem Metallgegenstand bedroht wurden. Der Mann verlangte die Herausgabe von Bargeld. Vater und Sohn versuchten zu flüchten, der 60 Jahre alte Bremer konnte aber vom Räuber gestoppt und mehrfach mit dem bisher noch unbekannten Gegenstand attackiert werden. Nachdem der Angreifer Geld ausgehändigt bekam, flüchtete er. Der Vater wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Räuber wurde als etwa 190 bis 195 Zentimeter groß, kräftig und 25 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkle Haare, einen dunklen Teint und war dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell