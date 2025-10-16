PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0688 --Erfolg nach Öffentlichkeitsfahndung--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	Mai 2023

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen suchten mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Geldwäscher, siehe hierzu auch Pressemeldung 0684. Der 18-Jährige stellte sich noch am Mittwoch.

Der zu diesem Zeitpunkt Jugendliche eröffnete im Mai 2023 mit einem gestohlenen Personalausweis unter falscher Identität zwei Bankkonten. Anschließend wurden unter Verwendung dieser betrügerisch erlangten Konten Gelder im insgesamt fünfstelligen Bereich aus anderen rechtswidrigen Taten entgegengenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft fahndeten daraufhin mit einem Foto nach ihm, dies führte jetzt zum Erfolg: Der 18-Jährige aus Bremen hat sich selbst bei der Polizei gestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Fahndung aus der Pressemeldung 0684 hat sich damit erledigt, das Foto ist entsprechend zu löschen.

