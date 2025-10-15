Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0686 --Hochwertiges Werkzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Carl-Stockhinger-Straße Zeit: 10.10.2025 - 13.10.2025

- Aus einer Werkshalle in Woltmershausen wurden zwischen dem 10.10.2025 und dem 13.10.2025 bei einem Einbruch zahlreiche Werkzeuge gestohlen.

Unbekannte verschafften sich über das Wochenende Zutritt zu dem Gebäude in der Carl-Stockhinger-Straße. Nachdem sie den Geländezaun aufgeschnitten und ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten, gelangten die Täter vermutlich über eine Leiter in die Werkshalle. Dort entwendeten sie eine Vielzahl verschiedener Hand- und Elektrowerkzeuge, darunter zum Beispiel Akkuschrauber und Winkelschleifer. Das Diebesgut wurde möglicherweise mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort um nahm die Ermittlungen auf. Zeuginnen und Zeugen, welche von Freitag, 10.10.2025, ca. 17.00 Uhr bis zum 13.10.2025, ca. 05.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Gewerbegebiet Carl-Stockhinger-Straße / Senator-Apelt-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter Telefon 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell