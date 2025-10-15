PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0686 --Hochwertiges Werkzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: 	Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Carl-Stockhinger-Straße
Zeit: 	10.10.2025 - 13.10.2025

- Aus einer Werkshalle in Woltmershausen wurden zwischen dem 10.10.2025 und dem 13.10.2025 bei einem Einbruch zahlreiche Werkzeuge gestohlen.

Unbekannte verschafften sich über das Wochenende Zutritt zu dem Gebäude in der Carl-Stockhinger-Straße. Nachdem sie den Geländezaun aufgeschnitten und ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten, gelangten die Täter vermutlich über eine Leiter in die Werkshalle. Dort entwendeten sie eine Vielzahl verschiedener Hand- und Elektrowerkzeuge, darunter zum Beispiel Akkuschrauber und Winkelschleifer. Das Diebesgut wurde möglicherweise mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort um nahm die Ermittlungen auf. Zeuginnen und Zeugen, welche von Freitag, 10.10.2025, ca. 17.00 Uhr bis zum 13.10.2025, ca. 05.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Gewerbegebiet Carl-Stockhinger-Straße / Senator-Apelt-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter Telefon 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Jan Kiss
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 10:07

    POL-HB: Nr.: 0685 --Zeugen nach Raub in Mittelshuchting gesucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Ortkampsweg /Bi'n Eekhoff Zeit: 14.10.2025, 20:45 Uhr Am Dienstagabend überfielen drei Unbekannte einen 57 Jahre alten Bremer auf der Straße. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe. Gegen 20.45 Uhr verließ der Mann eine Straßenbahn der Linie 1 an der Haltestelle "Mittelshuchtinger Dorfstraße". Dort sprach ihn eine Person an und forderte ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 12:58

    POL-HB: Nr.: 0683 --Straßenräuber verletzt Passanten--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Ring Zeit: 14.10.25, 5 Uhr Ein Straßenräuber verletzte am frühen Dienstagmorgen in Walle einen 60 Jahre alten Passanten schwer am Kopf und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der 60-Jährige ging mit seinem 16-jährigen Sohn gegen 5 Uhr die Straße Waller Ring entlang, als sie von einem Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren