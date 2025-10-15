PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0684 --Polizei fahndet mit Foto nach Geldwäscher--

POL-HB: Nr.: 0684 --Polizei fahndet mit Foto nach Geldwäscher--
  • Bild-Infos
  • Download

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	Mai 2023

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit einem Foto nach einem Mann, der unter anderem im Tatverdacht der Geldwäsche steht.

Der Mann eröffnete 2023 mit einem gestohlenen Personalausweis unter falscher Identität zwei Bankkonten. Hierzu wurde auf dem Ausweis der Adressaufkleber gefälscht und die angebliche Meldeadresse eingefügt. Anschließend wurden unter Verwendung dieser betrügerisch erlangten Konten Gelder im insgesamt fünfstelligen Bereich aus anderen rechtswidrigen Taten entgegengenommen.

Bei der Eröffnung der Bankkonten wurde ein Bild von dem Geldwäscher aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zur Identifizierung des Mannes. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit einem Foto nach ihm.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 10:07

    POL-HB: Nr.: 0685 --Zeugen nach Raub in Mittelshuchting gesucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Ortkampsweg /Bi'n Eekhoff Zeit: 14.10.2025, 20:45 Uhr Am Dienstagabend überfielen drei Unbekannte einen 57 Jahre alten Bremer auf der Straße. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe. Gegen 20.45 Uhr verließ der Mann eine Straßenbahn der Linie 1 an der Haltestelle "Mittelshuchtinger Dorfstraße". Dort sprach ihn eine Person an und forderte ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 12:58

    POL-HB: Nr.: 0683 --Straßenräuber verletzt Passanten--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Ring Zeit: 14.10.25, 5 Uhr Ein Straßenräuber verletzte am frühen Dienstagmorgen in Walle einen 60 Jahre alten Passanten schwer am Kopf und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der 60-Jährige ging mit seinem 16-jährigen Sohn gegen 5 Uhr die Straße Waller Ring entlang, als sie von einem Unbekannten ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:23

    POL-HB: Nr.: 0682 --Zeugen nach Bränden im Bremer Osten gesucht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, Ellernerbrok-Schevemoor, Graubündener Straße/Sankt-Moritz-Straße Zeit: 13.10.25, 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr Am Montagabend brannte es im Stadtteil Osterholz dreimal innerhalb kurzer Zeit. Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Zunächst meldete eine Anwohnerin gegen 21 Uhr ein brennendes Dixi-Klo in der Graubündener Straße. Etwa zwanzig Minuten später brannte eine Mülltonne in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren