POL-HB: Nr.: 0684 --Polizei fahndet mit Foto nach Geldwäscher

Ort: Bremen Zeit: Mai 2023

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit einem Foto nach einem Mann, der unter anderem im Tatverdacht der Geldwäsche steht.

Der Mann eröffnete 2023 mit einem gestohlenen Personalausweis unter falscher Identität zwei Bankkonten. Hierzu wurde auf dem Ausweis der Adressaufkleber gefälscht und die angebliche Meldeadresse eingefügt. Anschließend wurden unter Verwendung dieser betrügerisch erlangten Konten Gelder im insgesamt fünfstelligen Bereich aus anderen rechtswidrigen Taten entgegengenommen.

Bei der Eröffnung der Bankkonten wurde ein Bild von dem Geldwäscher aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zur Identifizierung des Mannes. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit einem Foto nach ihm.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

