Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verletzte Mitfahrerin nach Verkehrsunfall zurückgelassen

Übach-Palenberg-Übach (ots)

An der Einmündung der Carolus-Magnus-Straße und der Straße Carlsplatz kam es am Freitag, 31. Oktober, gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-jährige Übach-Palenbergerin schwer verletzt wurde. Sie war mit einem flüchtigen Bekannten auf einem Elektrofahrrad mitgefahren. An der Unfallstelle fuhr der junge Mann gegen einen geparkten Pkw. Durch den Aufprall stürzte die Jugendliche vom Rad und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Eigentümerin des beschädigten Pkw erschien an der Unfallstelle und fand den Radfahrer mit einer Gesichtsverletzung auf. Da er sich offenbar entfernen wollte, versuchte sie ihn festzuhalten, was jedoch nicht gelang. Der junge Mann riss sich los und fuhr mit dem Fahrrad in Richtung Rathausplatz davon. Die 14-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Die Polizei sicherte die Unfallspuren und nahm die Ermittlungen zum flüchtigen Radfahrer auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

