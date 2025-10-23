PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Martin Peiffer übernimmt Verantwortung für die Direktion Verkehr

Kreis Viersen (ots)

Seit dem 1. Oktober 2025 ist Polizeirat Martin Peiffer neuer Leiter der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Viersen. Er tritt damit die Nachfolge von Polizeioberrat Peter Tillmanns an, der nach fünf Jahren an der Spitze der Direktion Verkehr, am 31. Juli 2025 von Kreisdirektor Ingo Schabrich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Polizeirat Martin Peiffer übernimmt nun die Verantwortung für 56 Mitarbeitende der Direktion Verkehr, welche sich aus der Führungsstelle, dem Verkehrskommissariat, dem Verkehrsdienst, den Verkehrssicherheitsberaterinnen und -Beratern und den Opferschutz im Bereich Verkehr zusammensetzt. Bereits am 25. August 2025 begrüßte Landrat Dr. Andreas Coenen den neuen Direktor im Kreishaus. Martin Peiffer begann seine Laufbahn im Polizeivollzugsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2005 und hat seitdem zahlreiche Stationen in der Landratsbehörde Rhein-Kreis Neuss durchlaufen. Zunächst war er hier im Wachdienst und später in der Führungsstelle Gefahrenabwehr und Einsatz und hat leitende Tätigkeiten als Wachdienstführer übernommen. Im Jahr 2021 begann er dann seine Ausbildung im höheren Dienst und schloss diese erfolgreich im Oktober dieses Jahres ab. Nun startet er in seiner Erstverwendung im Kreis Viersen. "Wir als Polizei stehen Tag für Tag auf den Straßen, um Leben zu schützen. Doch wirkliche Verkehrssicherheit entsteht nur dann, wenn jeder Einzelne für sich und andere Verantwortung übernimmt.", so Peiffer. Die Kreispolizeibehörde heißt ihren neuen Direktionsleiter herzlich willkommen und freut sich auf eine konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit. /jk (957)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

