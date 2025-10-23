POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise
Willich-Anrath (ots)
Am Dienstag, den 22. Oktober, wurde zwischen 10:45 Uhr und 12:20 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Schottelstraße in Willich-Anrath eingebrochen. Mindestens ein bislang unbekannter Täter hebelte im Erdgeschoss ein Fenster auf und durchwühlte mehrere Schränke im ganzen Haus. Ob Gegenstände gestohlen wurden, steht derzeit noch nicht fest. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 2 unter 02162/377-0. /SK (954)
