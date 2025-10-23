POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise

Viersen-Dülken (ots) - Am Dienstag, 21. Oktober, rief am frühen Nachmittag ein bislang unbekannter Täter eine Seniorin in Dülken an und gab sich als Kriminalpolizist aus Viersen aus. Der Täter nannte sowohl den Nachnamen als auch die Anschrift der Frau und gab an, dass er im Hinterhof der Wohnung zwei Täter festgenommen habe. Dann erkundigte er sich, ob sie einen ...

