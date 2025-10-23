PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in Mehrfamilienhaus - Kripo ermittelt zur Brandursache

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Mittwochabend wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 21:25 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kasenderstraße in Amern gerufen. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr Schwalmtal bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. /jk (954)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

