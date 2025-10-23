POL-VIE: Brand in Mehrfamilienhaus - Kripo ermittelt zur Brandursache
Schwalmtal-Amern (ots)
Am Mittwochabend wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 21:25 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kasenderstraße in Amern gerufen. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr Schwalmtal bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. /jk (954)
