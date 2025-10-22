Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit Verletztem - Fahrer fährt alkoholisiert und unter Drogen

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der Venloer Straße in Viersen-Dülken zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw fuhr einen 29-jährigen Fußgänger aus Krefeld auf dem Bürgersteig an. Nachdem er seine Fahrt fortsetzte, kollidierte er zunächst mit einem Straßenschild und anschließend mit zwei geparkten Autos. Einsatzkräfte konnten den Fahrer an der Weiterfahrt hindern. Freiwillig durchgeführte Tests ergaben, dass er unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss stand. Außerdem fuhr er ohne gültige Fahrerlaubnis. Der Fußgänger wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. /SK (952)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell