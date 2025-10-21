PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nachtragsmeldung zur Einrichtung der Mordkommission zum Tötungsdelikt in Viersen-Dülken - Festnahme des Tatverdächtigen

Viersen-Dülken (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach: In Viersen-Dülken kam es auf der Bodelschwinghstraße am vergangenen Wochenende zu einem Tötungsdelikt. Eine 56-jährige Frau wurde am Sonntag, 19. Oktober, tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Anhand der Spurenlage in der Wohnung richtete die Polizei Mönchengladbach eine Mordkommission ein. Viele Spuren wurden gesichert und ausgewertet, der Leichnam der Frau wurde in der Rechtsmedizin Düsseldorf obduziert und der Sohn der Getöteten als ein möglicher Tatverdächtiger ins Visier genommen und vorläufig festgenommen. Laut Obduktionsbericht erlitt die Frau mehrere Verletzungen durch stumpfe und spitze Gewalteinwirkung und verstarb letztendlich an komprimierender Gewalt gegen Ihren Halsbereich. Der Beschuldigte hat sich zur Tat nicht geäußert.

Gegen den 33-jährigen Sohn wurde am heutigen Tag ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und er konnte an die Justiz übergeben werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle Melanie Brandtner Telefon: 02161 29 10222 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

