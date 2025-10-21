PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kripo ermittelt nach Brand im Wald - Zeugensuche

Brüggen (ots)

Am frühen Montagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zur Swalmener Straße in Brüggen gerufen. Im Wald in Höhe des Dahmensees hatte ein Zeuge gegen 06.00 Uhr einen Brand im Wald entdeckt. Die Feuerwehr löschte die etwa 20 Quadratmeter große Fläche. Da eine Selbstentzündung derzeit ausgeschlossen wird, hat das Kriminalkommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf möglich Verdächtige bitte an das KK 1 über die 021627377-0. /wg (947)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 15:35

    POL-VIE: Viersen-Süchteln: Patient aus LVR-Klinik entwichen

    Viersen-Süchteln (ots) - 43-Jähriger nach genehmigtem Ausgang nicht zurückgekehrt. Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 20.00 Uhr darüber informiert, dass ein 43-jähriger Patient aus der LVR-Klinik nach einem genehmigten Ausgang nicht wieder in die Klinik zurückgekehrt war. Der Niederländer ist nach Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz durch ein Gericht nach § 64 StGB in der Klinik untergebracht. Der ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:02

    POL-VIE: Wohnungseinbruch - Schmuck gestohlen

    Viersen (ots) - Am Freitag, den 17. Oktober, wurde zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr in eine Wohnung an der Wilhelmstraße in Viersen eingebrochen. Zuvor wurde ihr in einem Supermarkt die Handtasche der Geschädigten samt Wohnungsschlüssel gestohlen. Anschließend gelangten der oder die Täter mit dem Schlüssel in die Wohnung und entwendeten dort Schmuck. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren