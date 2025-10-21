POL-VIE: Kripo ermittelt nach Brand im Wald - Zeugensuche
Brüggen (ots)
Am frühen Montagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zur Swalmener Straße in Brüggen gerufen. Im Wald in Höhe des Dahmensees hatte ein Zeuge gegen 06.00 Uhr einen Brand im Wald entdeckt. Die Feuerwehr löschte die etwa 20 Quadratmeter große Fläche. Da eine Selbstentzündung derzeit ausgeschlossen wird, hat das Kriminalkommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf möglich Verdächtige bitte an das KK 1 über die 021627377-0. /wg (947)
