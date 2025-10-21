POL-VIE: Kripo ermittelt nach Brand im Wald - Zeugensuche

Viersen (ots) - Am Freitag, den 17. Oktober, wurde zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr in eine Wohnung an der Wilhelmstraße in Viersen eingebrochen. Zuvor wurde ihr in einem Supermarkt die Handtasche der Geschädigten samt Wohnungsschlüssel gestohlen. Anschließend gelangten der oder die Täter mit dem Schlüssel in die Wohnung und entwendeten dort Schmuck. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der ...

