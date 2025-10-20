PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Patient aus LVR-Klinik entwichen

Viersen-Süchteln (ots)

43-Jähriger nach genehmigtem Ausgang nicht zurückgekehrt. Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 20.00 Uhr darüber informiert, dass ein 43-jähriger Patient aus der LVR-Klinik nach einem genehmigten Ausgang nicht wieder in die Klinik zurückgekehrt war. Der Niederländer ist nach Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz durch ein Gericht nach § 64 StGB in der Klinik untergebracht. Der 43-Jährige ist 1,76 Meter groß und schlank, er trug eine schwarze Jacke, ein blaues T-Shirt, eine blaue Hose, blaue Schuhe und eine Umhängetasche. Nach ersten Ermittlungen dürfte sich der Gesuchte möglicherweise in den Niederlanden aufhalten. Wenn Sie Hinweise auf den 43-Jährigen haben, informieren Sie das Kriminalkommissariat 4 über die 02162/377-0. /wg (945)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 15:02

    POL-VIE: Wohnungseinbruch - Schmuck gestohlen

    Viersen (ots) - Am Freitag, den 17. Oktober, wurde zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr in eine Wohnung an der Wilhelmstraße in Viersen eingebrochen. Zuvor wurde ihr in einem Supermarkt die Handtasche der Geschädigten samt Wohnungsschlüssel gestohlen. Anschließend gelangten der oder die Täter mit dem Schlüssel in die Wohnung und entwendeten dort Schmuck. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:00

    POL-VIE: Wohnungseinbruch - Hinweise gesucht!

    Viersen (ots) - Am Freitag, den 17. Oktober, wurde in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 15:00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Sittarder Straße in Viersen eingebrochen. Mindestens eine Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und durchwühlte mehrere Schränke. Der oder die Täter entwendeten dort Bargeld, Kleidung, Zigaretten und Tabak, ein Tablet, ein Smartphone und eine Spielkonsole ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:00

    POL-VIE: Laubsack brennt - Kriminalkommissariat 1 bittet um Hinweise

    Viersen (ots) - Am Sonntag gegen 15:50 Uhr wurde der Leitstelle ein brennender Laubsack in der Kreuzung An der Greit und Flämische Allee gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren