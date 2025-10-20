Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Patient aus LVR-Klinik entwichen

Viersen-Süchteln (ots)

43-Jähriger nach genehmigtem Ausgang nicht zurückgekehrt. Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 20.00 Uhr darüber informiert, dass ein 43-jähriger Patient aus der LVR-Klinik nach einem genehmigten Ausgang nicht wieder in die Klinik zurückgekehrt war. Der Niederländer ist nach Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz durch ein Gericht nach § 64 StGB in der Klinik untergebracht. Der 43-Jährige ist 1,76 Meter groß und schlank, er trug eine schwarze Jacke, ein blaues T-Shirt, eine blaue Hose, blaue Schuhe und eine Umhängetasche. Nach ersten Ermittlungen dürfte sich der Gesuchte möglicherweise in den Niederlanden aufhalten. Wenn Sie Hinweise auf den 43-Jährigen haben, informieren Sie das Kriminalkommissariat 4 über die 02162/377-0. /wg (945)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell