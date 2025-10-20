PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbruch - Schmuck gestohlen

Viersen (ots)

Am Freitag, den 17. Oktober, wurde zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr in eine Wohnung an der Wilhelmstraße in Viersen eingebrochen. Zuvor wurde ihr in einem Supermarkt die Handtasche der Geschädigten samt Wohnungsschlüssel gestohlen. Anschließend gelangten der oder die Täter mit dem Schlüssel in die Wohnung und entwendeten dort Schmuck. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /SK (944)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 15:00

    POL-VIE: Wohnungseinbruch - Hinweise gesucht!

    Viersen (ots) - Am Freitag, den 17. Oktober, wurde in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 15:00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Sittarder Straße in Viersen eingebrochen. Mindestens eine Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und durchwühlte mehrere Schränke. Der oder die Täter entwendeten dort Bargeld, Kleidung, Zigaretten und Tabak, ein Tablet, ein Smartphone und eine Spielkonsole ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 15:00

    POL-VIE: Laubsack brennt - Kriminalkommissariat 1 bittet um Hinweise

    Viersen (ots) - Am Sonntag gegen 15:50 Uhr wurde der Leitstelle ein brennender Laubsack in der Kreuzung An der Greit und Flämische Allee gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:54

    POL-VIE: Fahrradunfall - Mann lebensgefährlich verletzt

    Nettetal-Hinsbeck (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, verunglückte ein 58-jähriger Radfahrer aus Willich auf der Krickenbecker Allee in Hinsbeck so schwer, dass er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Der Willicher war mit seinem Fahrrad und einem Hund an der Leine auf der genannten Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts stürzte und sich dabei schwer verletzte. /jk (941) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren