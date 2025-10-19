Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Autofahrer nutzt Rettungsgasse hinter Rettungswagen++

Rotenburg (ots)

Brockel/Rotenburg+ Am 18.10.25, gegen 17:00 Uhr, folgte ein Verkehrsteilnehmer einem Rettungswagen aus dem Heidekreis über mehrere Kilometer durch die Rettungsgasse. Hierbei passierte innerhalb der Ortschaft Wensebrock ein Beinaheunfall mit einem weiteren Rettungswagen, welcher vom Fahrbahnrand wieder in Richtung der Mitte des Fahrstreifens fuhr. Der Verkehrsteilnehmer ist mit einem weißen Kia Sportage unterwegs gewesen.

Ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg (W.) zu melden (Tel.: 04261-9470).

