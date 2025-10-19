PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Autofahrer nutzt Rettungsgasse hinter Rettungswagen++

Rotenburg (ots)

Brockel/Rotenburg+ Am 18.10.25, gegen 17:00 Uhr, folgte ein Verkehrsteilnehmer einem Rettungswagen aus dem Heidekreis über mehrere Kilometer durch die Rettungsgasse. Hierbei passierte innerhalb der Ortschaft Wensebrock ein Beinaheunfall mit einem weiteren Rettungswagen, welcher vom Fahrbahnrand wieder in Richtung der Mitte des Fahrstreifens fuhr. Der Verkehrsteilnehmer ist mit einem weißen Kia Sportage unterwegs gewesen.

Ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg (W.) zu melden (Tel.: 04261-9470).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Einsatz- und Streifendienst
PHK Daniel Schröder
Telefon: 04261/947-1116
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren