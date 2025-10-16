POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der A 1 bei Elsdorf: 27-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Schwerer Verkehrsunfall auf der A 1 bei Elsdorf: 27-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1/Elsdorf. Am Mittwochabend, den 15.10.2025, kam es gegen 22:45 Uhr auf der A 1 in Fahrtrichtung Bremen, zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf (etwa auf Höhe des Parkplatzes Hatzte), zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der 27-jährige Fahrer eines BMW 1er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam auf der linken Spur zum Stehen.

Ein nachfolgender 51-jähriger Fahrer eines VW konnte den BMW nicht mehr rechtzeitig erkennen - es kam zum Zusammenstoß. Der 27-jährige Mann aus Weyhe erlitt durch die Kollision tödliche Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 51-jährige VW-Fahrer aus Delmenhorst wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn in Richtung Bremen mehrere Stunden voll gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren Sittensen und Klein Meckelsen im Einsatz.

