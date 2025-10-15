Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brand eines Wohnhauses in Hellwege ++ Mit 2,25 Promille über die B 71 in Richtung Bremervörde ++ B 71 bei Sick nach Unfall zeitweise voll gesperrt: Zwei Leichtverletzte ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Brand eines Wohnhauses in Hellwege ++

Hellwege. Am Dienstagmittag (14.10.2025), gegen 12:16 Uhr, geriet ein Wohnhaus im Viehweg aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand schließlich löschen - verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aktuell nicht vor.

Bilder und Bericht der Feuerwehr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6137740

++ Mit 2,25 Promille über die B 71 in Richtung Bremervörde ++

Seedorf/Bevern. Gestern, gegen 22:15 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei eine Polo-Fahrerin, die in Schlangenlinien in Richtung Seedorf unterwegs war.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Pkw in der Selsinger Straße anhalten und die 40-jährige Frau am Steuer kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab 2,25 Promille. Die Frau musste die Beamten zur Blutprobenentnahme auf die Wache begleiten. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

++ B 71 bei Sick nach Unfall zeitweise voll gesperrt: Zwei Leichtverletzte ++

Gyhum/Sick. Am Dienstagmorgen, gegen 08:55 Uhr, kam es auf der B 71 in Fahrtrichtung Autobahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet ein 51-jähriger Dacia-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit der Sattelzugmaschine eines 38-jährigen Kraftfahrers. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, zogen sich der 51-Jährige und sein 53-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu.

Für die Unfallaufnahme musste die B 71 zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde im Anschluss halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell