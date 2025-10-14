Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach Unfallflucht in der Scheeßeler Bahnhofstraße gesucht ++ Zeugen nach "Spiegelklatscher" bei Hastedt gesucht ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen nach Unfallflucht in der Scheeßeler Bahnhofstraße gesucht ++

Scheeßel. Am Montagvormittag, gegen 10:50 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Scheeßel zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer oder eine Fahrzeugführerin die Bahnhofstraße und touchierte dabei eine 75-jährige Frau, die neben ihrem abgestellten Pkw stand. Die Frau wurde dabei am Fuß leicht verletzt. Der oder die Unfallbeteiligte setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder den Unfall zu melden.

Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer bzw. die Fahrerin liegen bislang nicht vor. Zeugen - insbesondere auch die beteiligte Person - werden gebeten, sich unter 04261-9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

++ Zeugen nach "Spiegelklatscher" gesucht ++

Hemsbünde. Am Montag (13.10.2025), gegen 10:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 206, aus Fahrtrichtung B 440 kommend in Richtung Hastedt, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Im Bereich einer Kurve geriet ein bislang unbekannter Pkw in den Gegenverkehr, sodass es zwischen den Außenspiegeln des entgegenkommenden VW einer 45-jährigen Fahrerin und des unbekannten Fahrzeugs zum Zusammenstoß kam. Am VW entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können, sich unter 04261-9470 zu melden.

