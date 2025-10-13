Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Unfall mit leicht verletzter Person auf der A 1 - Verursacher flüchtet ++ Sekundenschlaf: Autofahrer prallt gegen Baum ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen gesucht: Unfall mit leicht verletzter Person auf der A 1 - Verursacher flüchtet ++

BAB 1 / Gyhum. Gestern (12.10.2025), gegen 16:45 Uhr, kam es auf der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Bockel und Elsdorf, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der mutmaßliche Verursacher ist bislang unbekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der oder die Unbekannte mit einem Pkw-Anhänger-Gespann auf dem rechten Fahrstreifen und wechselte plötzlich auf die Mittelspur, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer musste ausweichen und stieß dabei mit einem 30-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Der BMW prallte in der Folge gegen die Außenschutzplanke; der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei Sittensen bittet Zeugen, sich unter 04282-5087-0 zu melden.

++ Sekundenschlaf: Autofahrer prallt gegen Baum ++

Bülstedt-Steinfeld. Am Samstagmorgen (11.10.2025), gegen 06:16 Uhr, kam es in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann war mit seinem Pkw von Zeven in Richtung Bülstedt unterwegs, als er offenbar infolge eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit; der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

