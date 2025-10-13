Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Jugendlicher randaliert auf dem Herbstmarkt ++ Zeugen gesucht: Auto mit Einkaufswagen in Zeven beschädigt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Jugendlicher randaliert auf dem Herbstmarkt ++

Rotenburg. Am Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, wurde die Polizei Rotenburg zum Herbstmarktgelände gerufen. Ein 17-jähriger Jugendlicher hatte zuvor mehrere Personen bespuckt und Bierflaschen in die Menge geworfen.

Die alarmierten Beamten konnten den jungen Mann kurze Zeit später feststellen. Bei den polizeilichen Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand - er schlug und trat in Richtung der eingesetzten Kräfte und musste in Gewahrsam genommen werden.

Auch dort verhielt er sich weiterhin aggressiv, beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten fortlaufend. Der Jugendliche stand unter Alkoholeinfluss. Verletzt wurde niemand.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands sowie Beleidigung ermittelt.

++ Zeugen gesucht: Auto mit Einkaufswagen in Zeven beschädigt ++

Zeven. Am vergangenen Freitag zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr wurde auf dem EDEKA-Parkplatz in der Straße "Zum Hochkamp" ein abgestellter Pkw Ford durch eine bislang unbekannte Person beschädigt - mutmaßlich durch den Zusammenstoß mit einem Einkaufswagen.

Der oder die Verursachende entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter 04281-95920 bei der Polizei Zeven zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell