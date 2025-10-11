Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Tödlicher Verkehrsunfall auf der A1: Polizei sucht dringend Zeugen ++ Bitte teilen! ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1 / Tiste. Am Freitagabend (10.10.2025), gegen 21:30 Uhr, kam es auf der A 1 zwischen Bremen und Hamburg (hinter der Anschlussstelle Sittensen, kurz vor der Rastanlage Ostetal) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Autofahrer in der Folge seiner schweren Verletzungen verstarb. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 58-jährige Mann mit seinem grauen VW Tiguan die linke Überholspur der A1 in Richtung Hamburg, als ein noch unbekannter Pkw-Fahrer oder Pkw-Fahrerin in gleicher Richtung auf der Mittelspur unterwegs war. Plötzlich wechselte der oder die Unbekannte ebenfalls auf die linke Spur, sodass es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge kam.

Hierdurch verlor der 58-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte vor ein Lkw-Gespann auf der rechten Spur. Es kam zum erneuten Zusammenstoß, wodurch der VW gegen die Außenschutzplanke prallte.

Der 58-jährige Mann erlitt bei dem Verkehrsunfall lebensbedrohliche Verletzungen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfende verstarb er noch an demselben Abend in einem Krankenhaus. Der oder die Unbekannte im anderen Pkw setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme war die A1 bis in die frühen Morgenstunden gegen 06:00 Uhr voll gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Sittensen im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei Sittensen sucht nun dringend Zeugen des Unfallgeschehens. Insbesondere wird der noch unbekannte Fahrer oder die Fahrerin des beteiligten Fahrzeugs gebeten, sich zur Klärung des Unfallherganges bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Sittensen unter 04282 / 5087-0 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis für Medienvertretende: Am Wochenende, an Feiertagen und außerhalb der Bürozeiten erhalten Sie Presseinformationen über den oder die Diensthabende/n Dienstabteilungsleiter/in der Polizeiinspektion Rotenburg unter: 04261/947-116.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell