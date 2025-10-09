Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Sattelzug auf B 75 verunfallt: Stundenlange Vollsperrung ++ Unfallflucht auf Parkplatz in Bremervörde: Polizei sucht Zeugen ++ Kind bei Verkehrsunfall in Rotenburg leicht verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Sattelzug auf B 75 verunfallt: Stundenlange Vollsperrung ++

Rotenburg. Gestern Nachmittag, gegen 15:23 Uhr, kam es auf der B 75 in Fahrtrichtung Rotenburg zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Sattelzugs. Der 37-jährige Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann mit seinem Sattelzug die B 75 in Richtung Rotenburg, als er in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Lkw kippte in den Seitenraum und kam auf der rechten Seite zum Liegen. Der Mann wurde hierbei schwer verletzt und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Zur Rettung des Mannes und Bergung des Fahrzeugs musste die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Die Unfallursachenermittlungen dauern an.

++ Unfallflucht auf Parkplatz in Bremervörde: Polizei sucht Zeugen ++

Bremervörde. Bereits am Sonntag, den 05.10.2025, kam es zwischen 09:30 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz in der Gnarrenburger Straße (Höhe Hausnummer 32) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein dort geparkter grauer Skoda wurde mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hinten links beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 04761-7489-0 bei der Polizei Bremervörde zu melden.

++ Kind bei Verkehrsunfall in Rotenburg leicht verletzt: Polizei sucht Autofahrer und Zeugen ++

Rotenburg. Am Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Brockeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 12-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein bislang unbekannter Autofahrer vom Parkplatz eines LIDL-Marktes und fuhr über den Fuß des auf dem Gehweg wartenden Kindes. Der Mann hielt kurz an, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens und fuhr weiter, nachdem diese angegeben hatte, es ginge ihr gut.

Erst später zeigte die 12-Jährige den Vorfall gemeinsam mit ihren Eltern bei der Polizei an, da sie leichte Verletzungen am Fuß erlitten hatte.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 60 Jahre alt - dunkler Teint - kurze graue Haare - grauer Pullover, blaue Jeans - grauer oder dunkelblauer Pkw (Marke unbekannt)

Ein möglicher Zeuge, der den Unfall beobachtet haben könnte, wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 35 Jahre alt - kurze blonde Haare - grünes T-Shirt, blaue Jeans - soll mit einem weißen Kastenwagen mit Aufschrift unterwegs gewesen sein

Sowohl der gesuchte Autofahrer als auch der Zeuge werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261-9470 zu melden.

