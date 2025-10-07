Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Alkoholisiert am Steuer: 18-Jähriger überschlägt sich mit Pkw ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg/Borchel. Am Samstagmorgen, gegen 07:55 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 238 zwischen Borchel und Langenhörn zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Ein 18-jähriger Fahrer eines Audi verunfallte dabei alleinbeteiligt und zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der junge Mann aus Richtung Borchel, als er vermutlich infolge seines Alkoholeinflusses nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich daraufhin im Seitenraum überschlug. Ersthelfer eilten zur Unfallstelle und alarmierten die Rettungskräfte, nachdem sie zunächst befürchtet hatten, der Fahrer sei eingeklemmt und bewusstlos. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der 18-Jährige ansprechbar und nur leicht verletzt war.

Ein Atemalkoholtest ergab 0,8 Promille. Der Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell