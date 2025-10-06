Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bremervörde ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. Am Freitag, den 03.10.2025, gegen 14:45 Uhr, kam es auf der B 71 (Neue Straße) in Fahrtrichtung Bremerhaven zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren drei Pkw die B 71 aus Richtung Stader Straße, als an der Kreuzung Großer Platz / Buchenstraße ein Fahrradfahrer die Fahrbahn trotz Rotlichts überquerte. Der erste der drei Pkw musste deshalb stark abbremsen. Das nachfolgende Fahrzeug konnte noch rechtzeitig anhalten, während der dritte Pkw auffuhr.

Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer geben können, sich unter 04761/7489-0 bei der Polizei Bremervörde zu melden.

