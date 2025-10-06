Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall bei Bremervörde: 73-jährige Unfallbeteiligte im Krankenhaus verstorben ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde/Bevern. Bereits am Freitag, den 26.09.2025, gegen 12:57 Uhr, ist es auf der B 71 in der Selsinger Straße zwischen Selsingen und Bremervörde (auf ungefährer Höhe des Bereiches "Am Duxbach") zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung von fünf Fahrzeugen gekommen. Eine 73-jährige Frau, die bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt wurde, ist am 01.10.2025 im Krankenhaus verstorben.

Ein 30-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein 61-jähriger sowie ein 43-jähriger Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Ein 59-jähriger Beteiligter blieb unverletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 73-Jährige mit ihrem Pkw KIA die B 71 aus Richtung Selsingen kommend in Fahrtrichtung Bremervörde, als sie aus bislang ungeklärter Ursache an der oben genannten Örtlichkeit nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Der entgegenkommende 61-jährige Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hinter der 73-jährigen Fahrerin fuhr ein 30-jähriger Mann, dessen VW Golf nach der Kollision ebenfalls vom Lkw erfasst wurde. Sein Fahrzeug schleuderte daraufhin gegen einen Straßenbaum.

Ein nachfolgender 43-jähriger Opel-Fahrer konnte dem Lkw in letzter Sekunde ausweichen, kam dabei jedoch von der Fahrbahn ab, geriet in den Seitenraum und überschlug sich. Ein 59-jähriger Transporterfahrer, der sich hinter dem Lkw befand, konnte zwar rechtzeitig reagieren, stieß beim Ausweichmanöver jedoch gegen die Außenschutzplanke.

Für die Dauer der umfangreichen Unfallaufnahme musste die B 71 mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die schwer verletzte 73-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo sie wenige Tage später ihren Verletzungen erlag. Auch die übrigen Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell