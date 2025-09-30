POL-ROW: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht
Sittensen (ots)
In den letzten Wochen und Monaten ist es in Sittensen immer wieder zu Farbschmierereien an Stromkästen gekommen. Hierbei wurden diese zumeist in den Farben schwarz, weiß und blau und oder dem Schriftzug "HSV" besprüht. Die Polizei Sittensen bittet um Hinweise auf den oder die unbekannten Täter unter 04282 50870.
