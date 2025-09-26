PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Radfahrerin leicht verletzt

Bremervörde (ots)

Bremervörde. In der Bremervörder Innenstadt ist es am Donnerstag den 25.09.2025 gegen 20:35 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern gekommen. Der bisher unbekannte Unfallverursacher stieß etwa in Höhe des Schuhgeschäfts Deichmann mit der weiteren Beteiligten zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 55-jährige Frau leicht. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit. Hierbei handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit einem blauen Fahrrade. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher machen kann wird gebeten sich bei der Polizei in Bremervörde unter 04761 7489 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 14:26

    POL-ROW: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

    Zeven (ots) - Zeven. Bereits am 19.09.2025 in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 09:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Familia Marktes in Zeven zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde dabei ein blauer Ford Fiesta in Höhe der C-Säule auf der linken Fahrzeugseite. Aufgrund der Spuren ist davon auszugehen, dass das zweite Fahrzeug, welches den Unfall verursacht hat, weiß gewesen ist. Zeugen werden gebeten sich bei ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 16:34

    POL-ROW: Zeugen gesucht nach Straßenverkehrsgefährdung

    Steddorf (ots) - Am 24.09.2025 kam es gegen 09:50 Uhr zwischen den Ortschaften Steddorf und Boitzen in Fahrtrichtung Zeven zu einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung. Der Beschuldigte überholte drei hintereinander fahrende PKW. Beim Wiedereinscheren wurde der vorne fahrende PKW geschnitten und ein entgegenkommender LKW musste abbremsen. Die Fahrzeugführer der Pkw und der Führer des Lkw sowie weitere Zeugen werden ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:15

    POL-ROW: Tödliches Gewaltdelikt in Partnerschaft - Beschuldigter stellt sich nach Tat der Polizei

    Gyhum (ots) - Gyhum. In den frühen Morgenstunden des 24.09.2025 kam es zu einem schweren Gewaltdelikt in einer Partnerschaft. Eine 30-jährige Frau starb infolge eines Angriffs nach einer Auseinandersetzung mit ihrem 34-jährigem Lebensgefährten. In der Nacht kam es ebenfalls in Gyhum zu einem Brand, wo aktuelle Löscharbeiten andauern. Ein möglicher Zusammenhang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren