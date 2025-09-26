Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Radfahrerin leicht verletzt

Bremervörde (ots)

Bremervörde. In der Bremervörder Innenstadt ist es am Donnerstag den 25.09.2025 gegen 20:35 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern gekommen. Der bisher unbekannte Unfallverursacher stieß etwa in Höhe des Schuhgeschäfts Deichmann mit der weiteren Beteiligten zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 55-jährige Frau leicht. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit. Hierbei handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit einem blauen Fahrrade. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher machen kann wird gebeten sich bei der Polizei in Bremervörde unter 04761 7489 0 zu melden.

