Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugen gesucht nach Straßenverkehrsgefährdung

Steddorf (ots)

Am 24.09.2025 kam es gegen 09:50 Uhr zwischen den Ortschaften Steddorf und Boitzen in Fahrtrichtung Zeven zu einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung. Der Beschuldigte überholte drei hintereinander fahrende PKW. Beim Wiedereinscheren wurde der vorne fahrende PKW geschnitten und ein entgegenkommender LKW musste abbremsen.

Die Fahrzeugführer der Pkw und der Führer des Lkw sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim PK Zeven unter 04281 9592 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell