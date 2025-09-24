Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Tödliches Gewaltdelikt in Partnerschaft - Beschuldigter stellt sich nach Tat der Polizei

Gyhum (ots)

Gyhum. In den frühen Morgenstunden des 24.09.2025 kam es zu einem schweren Gewaltdelikt in einer Partnerschaft. Eine 30-jährige Frau starb infolge eines Angriffs nach einer Auseinandersetzung mit ihrem 34-jährigem Lebensgefährten. In der Nacht kam es ebenfalls in Gyhum zu einem Brand, wo aktuelle Löscharbeiten andauern. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Vorfällen wird durch die Polizei geprüft. Der Beschuldigte meldete sich anschließend selbst bei der Polizei und wurde festgenommen. Derzeit werden die Hintergründe der Tat umfassend durch die Staatsanwaltschaft und die kriminalpolizeilichen Ermittlungen geklärt. Zu den laufenden Untersuchungen gehört die Sicherung von Beweismitteln, die Befragung von Zeugen sowie die Auswertung von Video- und Spurenmaterial. Die genauen Motivlagen sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sonstige relevante Informationen haben, sich unter der Telefonnummer 04261 947 0 zu melden. Hinweis an die Öffentlichkeit: Selbstverletzende oder potenziell gefährliche Situationen in Partnerschaften können jederzeit vorkommen. Hilfsangebote, Krisen- und Beratungsstellen stehen Betroffenen rund um die Uhr zur Verfügung. Bei akuter Gefahr wählen Sie bitte den Notruf 112.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell