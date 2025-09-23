POL-ROW: Tatverdächtige erwischt
Zeven (ots)
Zeven. Durch die Polizei Zeven konnten, nach einem Hinweis, in der Nacht zu Dienstag zwei amtsbekannte Personen bei dem Betreten fremder Grundstücke festgestellt werden. Während der polizeilichen Maßnahme konnte mögliches Diebesgut, Handschuhe und ein Springmesser aufgefunden werden. Die beiden 41- und 44- Jahre alten Männer wurden im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu den Umständen des Antreffens dauern aktuell an.
