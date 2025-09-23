PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Tatverdächtige erwischt

Zeven (ots)

Zeven. Durch die Polizei Zeven konnten, nach einem Hinweis, in der Nacht zu Dienstag zwei amtsbekannte Personen bei dem Betreten fremder Grundstücke festgestellt werden. Während der polizeilichen Maßnahme konnte mögliches Diebesgut, Handschuhe und ein Springmesser aufgefunden werden. Die beiden 41- und 44- Jahre alten Männer wurden im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu den Umständen des Antreffens dauern aktuell an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-111
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

