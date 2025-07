Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht E-Scooter-Fahrerin nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Essener Straße hat es am Mittwochmittag einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und drei Leichtverletzten gegeben. Ausgelöst wurde der Unfall offenbar durch eine E-Scooter-Fahrerin, die plötzlich die Straße überquerte. Die jugendliche Fahrerin fuhr danach weiter - nach ihr (und ihrer Mitfahrerin) wird gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die E-Scooter-Fahrerin - zusammen mit einem weiteren Mädchen - gegen 13 Uhr auf der Essener Straße Richtung Bottrop unterwegs. Im Bereich der Einbleckstraße überquerte die Fahrerin plötzlich die Fahrbahn, um dann in die Einleckstraße einzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste eine 50-jährige Autofahrerin aus Mülheim an der Ruhr, die auf der Essener Straße in Richtung Essen unterwegs war, stark abbremsen. Das löste eine Kettenreaktion aus, denn die 44-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen dahinter versuchte auszuweichen und stieß dann gegen das Auto der 50-Jährigen und gegen das Auto eines 29-Jährigen aus Essen. Die 44-Jährige sowie der 29-Jährige und dessen 25-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird zusammen auf etwa 36.000 Euro geschätzt.

Auf dem E-Scooter sollen zwei Mädchen gestanden haben. Das ist grundsätzlich nicht erlaubt. Die Fahrerin wurde wie folgt beschrieben: etwa 14 bis 16 Jahre alt, blonde Haare, trug ein blaues Kleid. Die Jugendliche selbst oder wer Angaben zu ihr (und/oder der Mitfahrerin) machen kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

