Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbruch in Kindergarten und Parfümerie

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

An der Straße Alter Kirchplatz wurde in einen Kindergarten eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür (auf der Rückseite des Gebäudes) auf und verschafften sich so Zugang. Durchsucht wurde vor allem ein Büroraum sowie ein Raum der Mitarbeitenden. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend (18 Uhr) und Mittwochmorgen (6.50 Uhr). Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges mitbekommen haben, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Waltrop:

In der vergangenen Nacht wurde in eine Parfümerie auf der Dortmunder Straße eingebrochen. Aufmerksame Zeugen waren gegen 2.30 Uhr auf die Tat aufmerksam geworden. Sie konnten sehen, wie drei Personen die Glastür einschlugen und sich so Zutritt verschafften. Nach ersten Erkenntnissen wurde vor allem Frauenparfum gestohlen. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Hagelstraße. Sie wurden wie folgt beschrieben: männlich, normale Statur, ca. 1,75m bis 1,85m groß, lange dunkle Bekleidung. Zwei mit Jogginghose mit (Adidas) Streifen an den Seiten, einer trug einen Pullover mit großem Schriftzug. Jeweils mit dunkler Cappy und Handschuhen. Ein Täter trug weiße Schuhe. Für die weiteren Ermittlungen werden auch Videoaufnahmen ausgewertet. Wer (weitere) Angaben zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Kripo unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell