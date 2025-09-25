Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Zeven (ots)

Zeven. Bereits am 19.09.2025 in der Zeit zwischen 09:15 Uhr und 09:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Familia Marktes in Zeven zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde dabei ein blauer Ford Fiesta in Höhe der C-Säule auf der linken Fahrzeugseite. Aufgrund der Spuren ist davon auszugehen, dass das zweite Fahrzeug, welches den Unfall verursacht hat, weiß gewesen ist. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Zeven unter 04281 9592 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell