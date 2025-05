Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Pkw rollt gegen Streifenwagen- Fahrer unter Alkoholeinfluss

Wetter (ots)

Am 23.05.2025, gegen 19:00 Uhr, führten Kräfte der Polizei eine Fahrzeugkontrolle in der Bergstraße durch. Bei der Kontrolle wurde ein 60-jähriger Wetteraner kontrolliert. Als dieser aus seinem Pkw der Marke Dacia ausstieg, sicherte er nach ersten Erkenntnissen das Fahrzeug nicht richtig gegen ein Wegrollen. Diese führte dazu, dass sich der Pkw umgehend in Bewegung setzte und Frontal gegen die Front des Streifenwagens rollte. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Wert. Im Rahmen der weiteren Kontrolle und Unfallaufnahme erhärtete sich Verdacht, dass der Wetteraner unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholvortest mit über 1,8 Promille bestätigte dies. Eine Blutprobe wurde entnommen.

