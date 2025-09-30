PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Tarmstedt (ots)

Am Montag den 29.09.2025 kam es in Tarmstedt zwischen 12:15 Uhr und 12:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein blauer VW Bus an der Kreuzung Hepstedter Straße/Hauptstraße rückwärts gegen einen schwarzen Audi gerollt und hat diesen dabei an der Front beschädigt. Der Verursacher in einem blauen VW Bus hat die Fahrt anschließend fortgesetzt, ohne seine Beteiligung an dem Unfall anzugeben. Gesucht wird in dem Zusammenhang insbesondere ein Pkw der hinter dem schwarzen Audi an der Kreuzung stand sowie weiter Zeugen die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Tarmstedt unter 04283 955180 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

