Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Doppelhaushälfte

Wegberg (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (26. Juni) geriet um 6.30 Uhr ein Anbau auf der Straße Forst in Brand, der auf das angrenzende Gebäude, eine Doppelhaushälfte, überging. Die Feuerwehr löschte den Brand. Aufgrund akuter Einsturzgefahr, mussten Teile des Gebäudes abgerissen werden. Ein Bewohner wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An der anderen Doppelhaushälfte entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, diese dauern zurzeit noch an.

