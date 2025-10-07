Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Körperverletzung an der A 1: Polizei nimmt Beschuldigten vorläufig fest ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

BAB 1 / Sottrum. Am Samstagabend, den 04.10.2025, gegen 20:30 Uhr, kam es hinter der Rastanlage Grundbergsee Süd an der A 1 zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen Mann und einem 65-jährigen Opfer. Der Beschuldigte verletzte den Mann dabei erheblich im Kopf- und Gesichtsbereich. Polizeikräfte stoppten den Angriff und nahmen den Täter vorläufig fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der 37-Jährige zuvor den Gastronomiebereich der Rastanlage und zeigte sich ohne erkennbaren Anlass gegenüber anwesenden Gästen verbal aggressiv. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss und wies eine Kopfplatzwunde auf, die mutmaßlich nicht mit dem hier dargestellten Sachverhalt in Verbindung steht.

Im weiteren Verlauf kam es zu Streitigkeiten mit einem 65-jährigen Gast. Beide Männer gerieten zunächst verbal, dann körperlich aneinander. Mehrere Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Die Auseinandersetzung eskalierte und verlagerte sich nach draußen hinter das Gebäude.

Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung lag das Opfer bereits am Boden, während der Beschuldigte mit massiver Gewalt auf den Kopf des Mannes einschlug und eintrat. Die Einsatzkräfte griffen sofort ein und mussten den Beschuldigten mit körperlicher Kraft von der weiteren Tatausführung abhalten. Das Opfer war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar.

Der 37-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Mangels Haftgründen musste der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einige Zeit später wieder entlassen werden.

Das Opfer kam mit schweren, aber mutmaßlich nicht lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

