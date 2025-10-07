Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall bei Anderlingen: 21-Jähriger mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Selsingen/Anderlingen. Gestern (06.10.2025), gegen 16:05 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 118 zwischen Parnewinkel und Ohrel zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 21-jähriger Mann mit seinem VW Passat von Selsingen in Richtung Ohrel unterwegs, als er in einer Linkskurve bei Winderhusen auf der regennassen Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum gegen einen Baum.

Der junge Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Anschließend transportierte ihn ein Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Der VW Passat wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Unfallermittlungen dauern an.

Bericht der Feuerwehr samt Lichtbildaufnahmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6132314

