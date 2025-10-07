Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gnarrenburg: Mann am Steuer zu betrunken für Atemalkoholtest ++ Alleinbeteiligt gegen Baum: 41-jähriger Autofahrer schwer verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Gnarrenburg: Mann am Steuer zu betrunken für Atemalkoholtest ++

Gnarrenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Bremervörder Polizei einen 41-jährigen Mann am Steuer eines Opel Corsa, nachdem dieser innerorts durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Die Beamten beobachteten, wie der Fahrer mehrfach von der Fahrbahn abkam und sein Fahrzeug ohne erkennbaren Grund stark abbremste. Trotz mehrmaliger Aufforderungen, anzuhalten, setzte der Mann seine Fahrt zunächst fort und stoppte erst an einer Wohnanschrift.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann stark alkoholisiert war - so stark, dass er nicht mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Der 41-Jährige wurde zur Durchführung einer Blutprobe auf die Polizeiwache gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

++ Alleinbeteiligt gegen Baum: 41-jähriger Autofahrer schwer verletzt ++

Rotenburg. Am Sonntagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, ist ein 41-jähriger Mann mit seinem Toyota auf der Strecke von Rotenburg in Richtung Westerholz alleinbeteiligt verunglückt. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Mann auf Höhe des Reihbachs aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum.

Der Fahrer wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe dauern an.

