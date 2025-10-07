PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gnarrenburg: Mann am Steuer zu betrunken für Atemalkoholtest ++ Alleinbeteiligt gegen Baum: 41-jähriger Autofahrer schwer verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Gnarrenburg: Mann am Steuer zu betrunken für Atemalkoholtest ++

Gnarrenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Bremervörder Polizei einen 41-jährigen Mann am Steuer eines Opel Corsa, nachdem dieser innerorts durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Die Beamten beobachteten, wie der Fahrer mehrfach von der Fahrbahn abkam und sein Fahrzeug ohne erkennbaren Grund stark abbremste. Trotz mehrmaliger Aufforderungen, anzuhalten, setzte der Mann seine Fahrt zunächst fort und stoppte erst an einer Wohnanschrift.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann stark alkoholisiert war - so stark, dass er nicht mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Der 41-Jährige wurde zur Durchführung einer Blutprobe auf die Polizeiwache gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

++ Alleinbeteiligt gegen Baum: 41-jähriger Autofahrer schwer verletzt ++

Rotenburg. Am Sonntagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, ist ein 41-jähriger Mann mit seinem Toyota auf der Strecke von Rotenburg in Richtung Westerholz alleinbeteiligt verunglückt. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Mann auf Höhe des Reihbachs aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum.

Der Fahrer wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 07:56

    POL-ROW: ++ Alkoholisiert am Steuer: 18-Jähriger überschlägt sich mit Pkw ++

    Rotenburg (Wümme) (ots) - Rotenburg/Borchel. Am Samstagmorgen, gegen 07:55 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 238 zwischen Borchel und Langenhörn zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Ein 18-jähriger Fahrer eines Audi verunfallte dabei alleinbeteiligt und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der junge Mann aus ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 07:15

    POL-ROW: ++ Körperverletzung an der A 1: Polizei nimmt Beschuldigten vorläufig fest ++

    Rotenburg (Wümme) (ots) - BAB 1 / Sottrum. Am Samstagabend, den 04.10.2025, gegen 20:30 Uhr, kam es hinter der Rastanlage Grundbergsee Süd an der A 1 zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen Mann und einem 65-jährigen Opfer. Der Beschuldigte verletzte den Mann dabei erheblich im Kopf- und Gesichtsbereich. Polizeikräfte stoppten ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:49

    POL-ROW: ++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bremervörde ++

    Rotenburg (Wümme) (ots) - Bremervörde. Am Freitag, den 03.10.2025, gegen 14:45 Uhr, kam es auf der B 71 (Neue Straße) in Fahrtrichtung Bremerhaven zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren drei Pkw die B 71 aus Richtung Stader Straße, als an der Kreuzung Großer Platz / Buchenstraße ein Fahrradfahrer die Fahrbahn trotz Rotlichts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren