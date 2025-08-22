Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Unseriöse Spendensammler auch in Stralsund

Stralsund (ots)

Wie bereits in der vergangenen Woche berichtet (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6096877), wurde die Polizei über augenscheinlich unseriöse Spendensammler im Bereich Fischland-Darß-Zingst und Ribnitz-Damgarten informiert.

Augenscheinlich hielten sich diese Personen auch in Stralsund am Einkaufsmarkt in Andershof (Gustower Weg) auf.

Die Polizei bittet Personen, die diesen vermeintlichen Spendensammlern zum Opfer gefallen sind, sich bei der Polizei in Stralsund unter Telefon 03831 28900, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell