Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf der K119 - Fahrer schwer verletzt

Parnewinkel (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 119 zwischen Parnewinkel und Windershusen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein junger Mann verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer schwer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Trümmerteile verteilten sich über mehrere Meter auf dem angrenzenden Acker. Die Feuerwehren aus Farven, Selsingen, Parnewinkel und Zeven waren im Einsatz, um den Verunglückten mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Fahrzeug zu befreien.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber Christoph Weser in ein Krankenhaus geflogen. Während der umfangreichen Rettungsarbeiten blieb die K119 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Zur Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

